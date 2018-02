Al via rimozione neve villaggi casette

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - (ANSA) - RIETI, 26 FEB - Sono in corso nei due comuni del Reatino colpiti dal terremoto, Amatrice e Accumoli, le operazioni di rimozione della neve all'interno dei villaggi delle Soluzioni abitative di emergenza (Sae) allestiti per ospitare le famiglie sfollate. Ad operare sono i mezzi e il personale dei due comuni, con turbine e squadre appiedate, sono a disposizione e pronti a intervenire anche mezzi e uomini della Regione Lazio. La situazione, riferisce il Centro operativo intercomunale, è sotto controllo. Nei villaggi non sono stati segnalati particolari difficoltà e tutte le vie di accesso ad Amatrice e ad Accumoli, Salaria compresa, sono regolarmente percorribili. Lungo la rete secondaria, oltre ai mezzi spazzaneve, sono già in azione anche gli spargisale per fronteggiare l'ondata di gelo prevista dal tardo pomeriggio.