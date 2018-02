Zapata, il mio gol? volevo crossare...

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Io come Weah? Lo conosco, ma non ho mai visto il suo gol. Mi hanno parlato della somiglianza, ma in realtà io avrei voluto dare la palla a Quagliarella...". Nel dopopartita di Sampdoria-Udinese Duvan Zapata ammette che più che fare un gol 'coast to coast', lui ha tentato (e realizzato) un cross per il collega di reparto. "Ho visto Fabio (Quagliarella n.d.r.) che entrava sul secondo palo - dice ancora il colombiano -, aveva anche l'uomo in marcatura ma volevo servire lui, poi è uscito un tiro così, la fortuna che ho avuto oggi magari era mancata in altre partite. È stato un bel gol, anche se ne ho fatti di più belli, o di più importanti. Mi fa piacere che abbia fatto vincere la squadra. Era molto importante vincere". Zapata è tornato? "Non me ne sono mai andato. Non solo io ma tutta la squadra vogliamo continuare su questa strada fino alla fine della stagione".