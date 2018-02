Maltempo: Prefettura,stop camion a Roma e provincia dalle 22

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Divieto di circolazione per i mezzi pesanti a Roma e provincia dalle 22 di stasera e fino a quando durerà l'allerta meteo. Lo ha deciso il prefetto di Roma Paola Basilone in base all'indicazione del Comitato Operativo Viabilità (Cov) riunitosi oggi in prefettura. Si tratta di una "proroga del divieto di circolazione su tutta la rete stradale fuori dai centri abitati ed autostradale, compreso il Grande raccordo anulare (Gra) - si legge in un comunicato della prefettura -, nel territorio della Provincia di Roma, ai veicoli ed ai complessi di veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, dalle ore 22 del 25 febbraio 2018 e fino a cessate esigenze".

"Il divieto non trova applicazione per i veicoli muniti di idonei dispositivi antineve, adibiti al trasporto di prodotti deperibili e medicinali, comprese le attrezzature sanitarie, nonché per i veicoli adibiti a pubblico servizio - prosegue la nota della prefettura - per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiale ed attrezzi occorrenti a tal fine e per i veicoli utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio".

