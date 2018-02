Droga: presa "banda colf" a Roma

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Sgominata a Roma la "banda delle colf". I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Trionfale stanno eseguendo un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 9 cittadini filippini (4 in carcere e 5 ai domiciliari), molti dei quali collaboratori domestici di professionisti e imprenditori romani, emessa dal gip di Roma in seguito a indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Gli arrestati sono ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga e spaccio. L'indagine, avviata a marzo 2016, ha già portato all'arresto di 6 persone in flagranza di reato e al sequestro record in Italia di oltre 2 chili di shaboo, che immessi sul mercato avrebbero fruttato più di milione di euro.