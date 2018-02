Accusato morte studente, preso per rissa

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - E' di 8 arrestati e 4 denunciati il bilancio dell'ultima operazione di controllo dei carabinieri nel rione Esquilino a Roma. Tra gli arrestati anche Massimo Galioto, il senzatetto che 3 giorni fa è stato rinviato a giudizio per la morte dello studente americano Beau Solomon, annegato nel Tevere la sera del 30 giugno 2016.

I carabinieri lo hanno arrestato insieme a tre stranieri tutti senza fissa dimora mentre stavano prendendo parte a una rissa scoppiata sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele II.

Ubriachi si sono azzuffati armati di bottiglie in vetro, minacciando anche un esercente della zona intervenuto per tentare di calmare gli animi. Galioto ha anche aizzato contro i militari un cane di grosse dimensioni che portava al seguito. I quattro sono accusati di rissa, resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.