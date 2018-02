Sanità: al S.Giovanni nuova emodinamica

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Doppia inaugurazione questa mattina all'ospedale San Giovanni di Roma: il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha visitato questa mattina il nuovo reparto di Emodinamica e il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che torna al presidio ospedaliero Addolorata dopo un periodo di trasferimento al Cto per permettere i lavori di ristrutturazione. Con Zingaretti i dg di S.Giovanni e Asl Roma 2 Ilde Coiro e Flori Degrassi. "Le due inaugurazioni di questa mattina sono uno dei simboli della rinascita della sanità del Lazio. E' il quarto reparto a Roma che si apre o riapre per queste patologie" ha commentato Zingaretti riferendosi al rinnovato Servizio psichiatrico di diagnosi e cura. "Ci sono state forme di patologia più marginalizzate, come la salute della donna con l'abbandono dei consultori, o legati alla salute psichiatrica - ha aggiunto - Questa è la fotografia: è finita la fase della distruzione, superati i motivi che ci hanno portato al piano di rientro".