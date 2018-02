Maltempo: Raggi allerta uffici, "pronti in caso di neve"

La Sindaca di Roma Virginia, a quanto si apprende, ha allertato tutti gli uffici competenti - dalla Protezione civile, alla Polizia Locale di Roma Capitale fino al Simu, Atac, Ama, Acea e dipartimento Scuola - perché predispongano le misure da mettere in campo in caso di neve sulla Città Eterna.

Roma è dotata di un piano operativo per affrontare un'eventuale emergenza neve. Raggi, infatti, lo scorso dicembre, ha firmato un'ordinanza per garantire una serie di interventi finalizzati ad evitare disagi ai cittadini.