Targa Moro: parenti vittime, vergogna

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Una azione vergognosa e un insulto per i tanti servitori dello stato che hanno perso la vita per mantenere la schiena dritta alla democrazia di questo Paese".

Così commentano i familiari delle vittime di via Fani, per bocca del loro legale, l'avvocato Valter Biscotti, le scritte comparse sulla lapide commemorativa di Aldo Moro a Roma. La Procura di Roma aprirà un fascicolo di indagine sulla vicenda. Duro il commento del Sindacato Autonomo di polizia: "fango sul sangue degli agenti uccisi".