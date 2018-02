Raggi:via 21 tonnellate rifiuti illegali

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Continua il nostro impegno per #romapulita. Questa volta abbiamo rimosso ben 21 tonnellate di rifiuti accumulati da incivili in via Giacomo Delitala, nel VII Municipio. Ancora una volta, su richiesta dell'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale, abbiamo impiegato mezzi e personale di Ama sostenendo costi straordinari per ristabilire il decoro e fare pulizia". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Abbiamo rimosso, in gran parte, inerti e calcinacci provenienti da lavori edili con l'ausilio di un autocarro con cassa ragno e un bobcat per la movimentazione dei rifiuti. Chi abbandona rifiuti illegalmente, oltre a rendere Roma brutta e sporca, fa un danno economico a tutti i cittadini romani", conclude.