Osservatorio Legalità domani a sit-in

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Domani alle 11.00 parteciperò al sit-in a Piazzale Clodio promosso da Articolo 21, Fnsi, No Bavaglio, Usigrai, Stampa Romana e OdG Lazio per esprimere solidarietà e affetto a Federica Angeli che, nel corso della mattinata, sarà ascoltata come teste al processo contro Armando Spada responsabile di minacce e violenza privata nei confronti della giornalista". Così in una nota Gianpiero Cioffredi, Presidente Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio. "Federica Angeli - ricorda - è costretta a vivere sotto scorta dal luglio 2013 per aver fatto il suo lavoro di cronista con rigore e coraggio e aver raccontato mirabilmente gli intrecci mafiosi e corruttivi del litorale romano. Non possiamo abituarci all'idea che ciò sia normale. Non possiamo lasciarla da sola davanti agli esponenti dei clan che ha avuto il coraggio di denunciare".