Lazio: Parisi, confronto è democrazia

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Roberta Lombardi e Zingaretti vengano a fare un confronto con me, un normale confronto democratico". Lo ha detto candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio Stefano Parisi. "Zingaretti, si deve fare un confronto - ha ribadito -. Non si deve sfuggire a questo. Bisogna confrontare le idee che abbiamo, devi avere qualcuno che ti fa domande davanti a un pubblico che possa decidere: succede in tutte le democrazie. Qual è il problema del confrontarsi?".

"I nostri candidati - ha poi detto parlando delle elezioni del 4 marzo - sono persone che vengono dalla politica ma che sono anche professionisti. In generale, sono persone che lavorano e quindi sono libere: perché un politico che ha un lavoro è un politico libero, può mettere a disposizione della cosa pubblica la sua professionalità ed essere indipendente".