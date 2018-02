Lazio, 190mila cause per liti condomini

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Sono circa 190mila le cause civili pendenti nel Lazio e relative a liti per questioni condominiali.

La stima arriva dal Codacons, che ha stilato anche la classifica dei problemi più comuni alla base dei contrasti nei condomini della regione. Le discussioni nascono dai più svariati motivi: il volume troppo alto del televisore, auto e scooter parcheggiate negli spazi condominiali, animali domestici che sporcano e piante sui balconi che infastidiscono chi abita ai piani bassi. "Liti che rappresentano un costo non indifferente per chi decide di trovare soluzione ai contrasti - rivolgendosi ad un giudice - spiega il Codacons -: tra ricorsi, controricorsi e spese legali la spesa è pari in media a 5000 euro a vertenza".

In testa alla classifica dei motivi scatenanti delle liti ci sono gli odori fastidiosi, seguiti da rumori molesti e animali domestici. Quarta piazza per l'errato utilizzo delle aree condominiali comuni.