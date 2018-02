Ostia, Raggi: verifiche su casa a Spada

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Il Campidoglio interviene sull'assegnazione di un alloggio popolare a Ostia a Giuseppe Spada, pregiudicato e zio di Roberto, autore della testata al giornalista Rai Daniele Piervincenzi: della vicenda parlano oggi alcuni quotidiani. "In merito alla notizia secondo la quale sarebbe stato assegnato un alloggio Erp (Edilizia residenziale pubblica, ndr) a Ostia la Sindaca di Roma Virginia Raggi ha chiesto agli uffici capitolini di verificare immediatamente se tutte le procedure di legge siano state rispettate", si legge in una nota del Comune. "La regolarizzazione in sanatoria è imposta dall'articolo 53 della Legge regionale 27 del 2006 - prosegue il comunicato - qualora l'inquilino abbia occupato l'immobile entro il 20 novembre 2006 e abbia i requisiti". Fabio Rampelli di Fdi accusa Raggi di aver dato "una capocciata ai cittadini" con l'assegnazione. Per il capogruppo alla Camera "si capisce come hanno vinto i M5S a Ostia le elezioni". Rampelli chiede le dimissioni della presidente del Municipio X Di Pillo.