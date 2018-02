Tajani, azione coordinata per post-sisma

(ANSA) - PERUGIA, 14 FEB - "Serve un'azione coordinata che veda anche coinvolti i fondi strutturali, i fondi della Banca Europea degli Investimenti e quelli del Piano Juncker per un'azione di ricostruzione veloce e che non lasci indietro nessuno": è quanto afferma il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, in una lettera ad Augusto Tomassini, presidente di Confartigianato Edilizia Perugia, che è stata letta (e diffusa) da Fiammetta Modena, capolista di Forza Italia al Senato in Umbria, in un incontro con Confartigianato.

"Mi sono già espresso - ricorda Tajani - sull'urgenza della ricostruzione e su quanto l'Unione Europea stia facendo per i comuni dell'Italia centrale danneggiati dal sisma. Monitoreremo affinché i due miliardi di euro messi a disposizione da essa vengano utilizzati con la massima efficacia a vantaggio di cittadini e imprese. Per questo è necessario che tutti gli operatori coinvolti, le autorità locali, le Regioni, il mondo delle professioni e delle imprese agiscano in modo celere ed efficiente".