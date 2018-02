Cede strada a Roma, 6 auto inghiottite

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Sei automobili sono state inghiottite dall'asfalto nel pomeriggio a Roma, nel quartiere Balduina, dove è crollata una parte di strada a ridosso di un cantiere. In quel momento nessuna persona si trovava sul posto e non si registrano feriti. La voragine si è aperta intorno alle 17.30 in via Livio Andronico. La strada è stata chiusa al traffico e la zona completamente isolata dai soccorritori, anche per il rischio di ulteriori cedimenti. Ancora da chiarire le cause del crollo. Non si esclude che a provocarlo possano essere essere state infiltrazioni d'acqua o che possa esserci un collegamento con il cantiere. Evacuati a scopo precauzionale i due palazzi vicini ed effettuate le verifiche di stabilità. Ha ceduto anche una condotta, subito messa in sicurezza, ma molte famiglie sono rimaste senza acqua corrente e sono state rifornite da due autobotti. La sindaca Virginia Raggi è accorsa sul posto. "La prima cosa che faremo è accertare le responsabilità. Il responsabile dovrà pagare", ha detto.