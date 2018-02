Domani allerta neve a Roma e nel Lazio

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - E' allerta neve nel Lazio sopra i 200-400 metri con "apporti al suolo deboli" da domani mattina e per le successive 6-9 ore. Fiocchi di neve potrebbero cadere anche sulla Capitale, secondo il bollettino emesso dal Centro Funzionale Regionale, sulla base di quanto reso noto da Dipartimento di protezione civile, con attenzione per neve su tutte le zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Roma, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. "La Sala Operativa Permanente - si legge in una nota della Regione Lazio- ha diffuso l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa Permanente al numero 803.555".