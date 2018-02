Roma: Fazio, ora non dobbiamo fermarci

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Era molto importante vincere: siamo contenti per come abbiamo lavorato, per la reazione dopo il gol subìto, dobbiamo continuare con questa crescita". Le parole a caldo del difensore giallorosso Federico Fazio dopo il successo sul Benevento. "A Udine non sarà facile, dovremo avere sempre questo atteggiamento - aggiunge l'argentino -. In passato c'era qualcosa che non funzionava, ma lo abbiamo superato e ora non dobbiamo fermarci".