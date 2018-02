Trovato cadavere,stop linea Roma-Cassino

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Per il ritrovamento di un cadavere, un probabile suicidio, in prossimità della stazione di Colonna Galleria, la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Cassino è stata fortemente rallentata dalle 9.40 con 12 treni regionali che hanno registrato ritardi fino a 120 minuti, 12 convogli cancellati e 4 limitati nel percorso. Lo comunica, in una nota, Rfi spiegando che, dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria, la circolazione ferroviaria è ripresa alle 14.40. "Il traffico dei treni, inizialmente sospeso in direzione Roma, - spiega la nota - è ripreso alle 11.25 a senso unico alternato. Due i treni fermi in linea che sono stati retrocessi a Zagarolo. Lo stop prima totale e poi parziale è stato necessario per consentire i rilievi all'autorità giudiziaria. Trenitalia ha istituito un servizio sostitutivo con autobus fra Zagarolo e Colleferro".