Fiamme in cartiera Pomezia vicino a EcoX

Un vasto incendio è divampato in una cartiera a Pomezia, vicino a Roma. Sul posto vigili del fuoco con autobotti e anche l'unità per il rischio ambientale. La cartiera, la Deodati Ecocar, interessata dall'incendio non è distante dalla EcoX, il deposito di imballaggi andato a fuoco nel maggio scorso creando una nube tossica che interessò anche alcuni quartieri di Roma sud. I vigili stanno cercando di circoscrivere le fiamme anche per scongiurare il fatto che il vento possa alimentare il rogo ed espandere il fumo denso.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Pomezia. Al vaglio degli investigatori le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza per chiarire le cause del rogo. A