Consip: Scafarto, T.Renzi fu avvertito

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Io non ho taroccato nessuna informativa su Tiziano Renzi ma in questa vicenda restano ancora tante domande: mi riferisco alla chiamata che il 7 dicembre 2016, (48 ore dopo l'avvio dell'intercettazione) Roberto Bargilli, autista del camper di Matteo Renzi, fece all'imprenditore Carlo Russo invitandolo per conto di Tiziano Renzi a non chiamare più 'il babbo'. Chi ha avvertito Renzi senior che aveva il telefono sotto controllo?". Lo ha detto l'ex Noe Gianpaolo Scafarto al termine dell'interrogatorio di garanzia al gip di Roma.