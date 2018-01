Raggi,in 2018 speriamo 15 mln presenze

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Quest'anno contiamo di sfondare il tetto dei 15 milioni di turisti. Sarebbe un bel record che dobbiamo raggiungere insieme, amministratori e operatori". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi all'Albergatore Day. Raggi ha ricordato i dati illustrati ieri per il 2017: una crescita degli arrivi del +3,04% rispetto al 2016 (14.694.364 arrivi) e un aumento del +2,63% delle presenze (35.562.221 presenze), secondo i dati dell'Ebt, l'Ente Bilaterale del Turismo. Raggi si è detta "emozionata di essere la prima sindaca qui", un primato sottolineato durante l'iniziativa dell'Albergatore Day. "Grazie per avermi invitato e grazie per aver accettato la sfida che ci ha visto già vincenti nel 2017 e che ci vedrà puntare obiettivi sempre più alti. Roma deve arrivare sempre più in alto nella classifica dei cento (le cento città più visitate a livello internazionale, ndr)", ha aggiunto.