Caritas,tende piano freddo non dignitose

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "A Roma si installano le tendopoli, non per le conseguenze di un terremoto o per accogliere dei profughi in fuga da una guerra. A Roma il 20 gennaio si installano tendopoli per non far dormire al 'freddo' un numero peraltro esiguo di senza dimora, dopo che a dicembre sono decedute 5 persone in strada nella totale indifferenza delle Istituzioni e senza che nessuno abbia chiesto perdono per queste morti. Questo il 'piano' del Comune di Roma che ha riproposto una misura di emergenza come avveniva negli anni '90. Come Caritas riteniamo che questo tipo di accoglienza non sia dignitosa", prosegue la nota". Così il direttore della Caritas di Roma, monsignor Enrico Feroci".

Sulla stessa linea Debora Diodati, presidente della Croce Rossa di Roma: "Condividiamo le preoccupazioni di Monsignor Feroci. Da anni diciamo che le tende non sono mai una soluzione, Il sistema di protezione delle persone più fragili è carente su Roma non da oggi ma da anni".