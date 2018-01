Elezioni: Viminale,98 simboli presentati

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Chiusi alle 16 al Viminale i termini per consegnare i contrassegni politici in vista del voto del 4 marzo. Sono 98 i movimenti e partiti che hanno depositato il simbolo: l' ultimo in extremis è stato 'L'Italia dei diritti' con il numero d'ordine 99, dopo il Pd con il 98, ma uno dei simboli (il 50) risulta non depositato. In tutto, i cartoncini nelle bacheche al piano terra del ministero sono 104, contando anche i doppioni presentati per le minoranze linguistiche e il non depositato. Inizia ora l' attività istruttoria degli uffici del Viminale per integrazioni che potrebbero essere richieste nelle prossime 48 ore.