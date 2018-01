Rapina con spari in sala scommesse Ostia

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Momenti di paura nella tarda serata di ieri in un punto scommesse di via Pindaro a Ostia. Intorno alle 22, due rapinatori sono entrati nel locale, hanno esploso un colpo di pistola che ha centrato una parete e hanno costretto i presenti a sdraiarsi per terra. I malviventi sono scappati con un bottino di circa 2 mila e 500 euro in contanti presi dalle casse e un orologio Rolex di un cliente. Non risultano feriti.

Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia.