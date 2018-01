Pirozzi: minacce contro di me

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Ti facciamo fare la fine della tua Amatrice, ma dove c...o credi di andare? Non vai da nessuna parte... Da solo non ce la farai, ti distruggeremo...Montato del c...o". E' il messaggio arrivato al sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, candidato alla presidenza della Regione, come lui stesso fa sapere sulla sua pagina facebook. "Ma perché c'è bisogno di questo? Lo dico a tutte le forze politiche, a tutti gli elettori ma soprattutto - è il commento di Pirozzi - a tutti i cittadini: perché questo rancore, a cosa serve? La vita ha già abbastanza difficoltà e sofferenze. Dico una cosa a tutti quelli cui piace questo tipo di linguaggio, Non voglio i vostri voti.

Noi siamo diversi L'odio chiama odio. Il nostro futuro ha bisogno di amore. Buon sabato a tutti!".