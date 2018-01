"Manifesti con squadracce", allerta Anpi

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - L'Anpi di Roma esprime "grande preoccupazione" per l'apertura prevista oggi alle 18 nel quartiere di Primavalle, alla periferia della Capitale, di una sede "dell'organizzazione fascista Forza Nuova. Che si tratti di fascisti è lampante e risaputo, perfino i manifesti intimidatori con cui hanno tappezzato abusivamente il quartiere ritraggono una squadraccia fascista stile anni '20 in procinto di assaltare qualche sede sindacale o effettuare qualche spedizione punitiva, come quelle che provocarono la morte di tanti antifascisti, Don Minzoni, Giovanni Amendola, Piero Gobetti, Giacomo Matteotti, solo per fare alcuni nomi".