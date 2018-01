Raggi a Anci, abbandonati da governo

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Roma è un Comune tra i Comuni, siamo in trincea come tutti voi, tanto più che quei poteri che chiediamo tutti i giorni non ce li danno. Noi dobbiamo garantire assistenza, servizi, una vita migliore ai cittadini". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi al Consiglio nazionale dall'Anci, in corso nella sala della Protomoteca in Campidoglio.

"Stamattina c'è stata una riunione delle Città metropolitane e ci siamo confrontati nuovamente sui tagli: in maniera molto responsabile abbiamo deciso di aiutare le Città che avevano più difficoltà tagliandoci volontariamente noi alcuni finanziamenti per sostenere altri. La verità è che molto spesso ci sentiamo abbandonati dal Governo" che "non ci sostiene quanto dovrebbe", ha detto. Ancora: "Benché le dimensioni delle città siano diverse, alla fine i problemi che affrontiamo indipendentemente dal colore politico sono gli stessi - ha spiegato -. Tutti abbiamo persone che vengono a chiederci aiuto e tutti dobbiamo dare loro delle risposte".