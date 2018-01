Lombardi: da governo ombra a guida Lazio

(ANSA)-ROMA, 18 GEN- "Siamo una sorta di governo ombra regionale, siamo riusciti a supplire alle manchevolezze di una politica senza credibilità. Pensate cosa riusciremo a fare quando saremo alla guida della Regione". Così Roberta Lombardi, candidata M5S alla presidenza del Lazio, che ha presentato il fondo microcredito per Piccole e medie imprese da circa un milione versato dai consiglieri regionali M5S. "Una promessa mantenuta",ha detto Lombardi, che ha attribuito ai "calendari elettorali fluidi" l'assenza all'evento del capo politico M5S e candidato premier Luigi Di Maio. La deputata ha parlato anche di Roma, negando che ci possa essere un effetto Virginia Raggi negativo sulla sua corsa alla Regione. La sindaca "ha fatto una falsa partenza perchè non aveva una squadra -ha detto Lombardi -,io ce l'ho". Poi ha difeso Raggi dalle critiche del ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti sui rifiuti a Roma: "Sull'adeguatezza di tre impianti ci sono i tecnici e non mi pare che Galletti sia assolutamente in grado di fare queste valutazioni".