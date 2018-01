Lazio,in centrodestra sale nome Rampelli

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Ore frenetiche di trattative tra i partiti del centrodestra per arrivare ad un accordo sul nome da presentare per la presidenza della Regione Lazio. Di fronte al muro alzato da Sergio Pirozzi, indisponibile a ritirarsi dalla corsa, Lega, Fdi e Forza Italia sono al lavoro per uscire dall'impasse. Viste le resistenze a convergere sul sindaco di Amatrice, in queste ore sarebbero risalite le quotazioni di Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e nome di peso nel Lazio. L'altro candidato sul tavolo resta il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Nel pomeriggio è prevista una riunione ad hoc sull'argomento per tentare di superare l'impasse e chiudere l'intesa.