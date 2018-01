Roma, per Perotti Inter a rischio

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Diego Perotti rischia di saltare la trasferta di domenica a San Siro. L'attaccante della Roma ieri ha accusato in allenamento un problema fisico e oggi è stato visitato a Trigoria dallo staff medico giallorosso che ha riscontrato un affaticamento muscolare al bicipite femorale della coscia destra. L'argentino si è quindi limitato a svolgere esclusivamente fisioterapia e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. La convocazione per la partita con l'Inter resta quindi in dubbio.