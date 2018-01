Roma, 45 nuove postazioni carta identità

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Ci saranno presto a Roma 45 nuove postazioni per il rilascio della carta d'identità elettronica.

E' stato deciso in un incontro oggi al Viminale, dove il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha ricevuto la sindaca della Capitale, Virginia Raggi.

Al centro dei colloqui gli interventi per mitigare le criticità legate al progetto della carta d'identità elettronica di cui il ministero dell'Interno detiene la titolarità: La sindaca Raggi ha evidenziato che attualmente Roma Capitale dispone di 100 postazioni per il rilascio della carta d'identità elettronica grazie alle quali riesce a soddisfare circa il 70% di richieste e che la previsione di carte di identità in scadenza da emettere per il 2018 ammonta a più di 250.000. A tal proposito l'Amministrazione capitolina - informa il Viminale - ha richiesto al ministro Minniti ulteriori macchine al fine di raggiungere l'obiettivo di evadere la totalità delle richieste in tempi più brevi.