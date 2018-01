Raggi, presto lavori banda ultralarga

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Stiamo trasformando Roma sempre più in una smart city. Porteremo la fibra ottica a 1,2 milioni di cittadini grazie all'accordo tra Acea e Open Fiber. In primavera inizieranno i lavori per implementare la rete della banda ultralarga. Si partirà dal quadrante sud, dall'Eur e zone limitrofe, per poi passare al centro storico e al resto della città". Lo scrive su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Acea metterà a disposizione le sue infrastrutture per ridurre al minimo l'impatto ambientale e archeologico. La rete in tutta Roma verrà completata in cinque anni. E questo porterà anche un indotto stimato in circa 1.500 posti di lavoro. Fibra ottica non significa solo internet ultraveloce a casa ma anche migliori e nuovi servizi per i cittadini. I benefici saranno davvero tanti per Roma, la Città Eterna che stiamo proiettando nel futuro", conclude.