M5s, Regione-Governo vogliono discariche

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Sui rifiuti solite chiacchiere da campagna elettorale da parte del governo. La verità è che Roma ha iniziato l'iter per costruire tre nuovi impianti di cui due impianti per il compostaggio ed un impianto di separazione del multi-materiale; la Regione e il Ministero, invece, stanno cercando pretesti per realizzare discariche e inceneritori che il M5S non vuole". Così il M5S Roma su Fb. "Il Governo, continua il post, se realmente fosse imparziale, chiederebbe a Zingaretti come mai in cinque anni non ha aggiornato il piano regionale per i rifiuti del 2012. Il Governo dovrebbe chiedergli anche come mai la Regione non applica la sentenza del Tar che nel marzo 2016 la obbligava a trovare in 180 giorni "la rete integrata e adeguata" per evitare criticità sui rifiuti. Invece, si svegliano a 40 giorni dalle elezioni solo per fare propaganda".