Investito da treno mentre attraversava

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Sarebbe stato travolto da un treno in transito mentre attraversava i binari. E' quanto ricostruito finora dagli investigatori su cosa sia accaduto all'uomo trovato morto stamattina a ridosso dei binari della Roma-Lido e della stazione Magliana. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Eur che stanno vagliando le immagini delle telecamere.

La vittima non è stata ancora identificata. In corso accertamenti anche per risalire al convoglio che lo ha investito.