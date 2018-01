Slogan Zingaretti, 'La forza del fare'

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "La forza del fare è andare avanti tutti. Questi sono stati anni di chiacchiericcio, anni di polemiche e scontri, divisioni. La giunta del Lazio ha avuto cinque anni di‎grande lavoro concreto, silenzioso. Con grande umiltà e serenità abbiamo affrontato dei problemi immensi, però 'facendo' abbiamo risolto". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a un gazebo elettorale di Piazza del Popolo ha lanciato lo slogan della sua campagna per la rielezione. L'altro slogan è 'Per andare avanti, tutti'. "Poi - ha spiegato infatti Zingaretti - c'è un obiettivo etico, che è andare avanti tutti e credo che chi è in difficoltà non vada lasciato solo. Quindi 'Per andare avanti, tutti' non è solo uno slogan, è un obiettivo che a questo punto è credibile".