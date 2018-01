Sciopero:chiuse metro A-B, caos traffico

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - È iniziato alle 8,30 lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico proclamato da alcune sigle sindacali a Roma. Chiuse le metro A e B, è aperta invece la C.

Chiusa anche la ferrovia Roma Lido. Su bus e tram, secondo quanto riferisce l'Agenzia per la Mobilità, possibili riduzioni di corse. Caos traffico già si registra nel centro cittadino. Ma rallentamenti per traffico intenso anche sulla tangenziale, in diversi tratti, e poi sulla via Pontina da Monte d'oro a via Cristoforo Colombo.