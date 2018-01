Ufficiale, Castan dalla Roma al Cagliari

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Dopo le visite mediche svolte in mattinata è arrivato l'annuncio ufficiale da parte della Roma della cessione di Leandro Castan. Il club giallorosso ha reso noto di aver sottoscritto col Cagliari il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, dei diritti alle prestazioni sportive del difensore brasiliano.

Castan, arrivato in Italia dal Corinthians nell'estate 2012, complessivamente ha militato nella Roma per quattro stagioni e mezza, collezionando 81 presenze e una rete.