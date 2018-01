Pd, Roma sporca, M5S mente su impianti

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "A fronte dell'emergenza si continua a dire che va tutto bene. Mentre noi abbiamo segnalazioni sul fortissimo degrado in cui versano tutti i quartieri". Così la capogruppo del in Campidoglio Pd Michela Di Biase nel corso della conferenza stampa del gruppo Dem sulla situazione rifiuti a Roma. Di Biase ha ricordato che domani è previsto un consiglio straordinario sui rifiuti chiesto proprio dall'opposizione. Il Pd inoltre taccia M5S di dire inesattezze sugli impianti: "Di Maio parla di tre impianti in programmazione a Roma ma non è vero".