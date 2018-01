Atac: Campidoglio,ok vendita immobili

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "Proseguire nel risanamento aziendale anche attraverso misure che mirino a liberare risorse per gli investimenti. La memoria approvata dalla Giunta capitolina dà mandato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, in sinergia con il Dipartimento Mobilità e Trasporti, di consentire che possano essere alienati i complessi immobiliari di proprietà di Atac Spa mantenendo l'attuale destinazione urbanistica, privilegiandone la vocazione a servizi pubblici urbani". Così in una nota del Campidoglio. "I complessi - prosegue la nota - sono le ex rimesse "Vittoria" di Piazza Bainsizza, "San Paolo" di Via Alessandro Severo, Piazza Ragusa, l'area Garbatella di Via Libetta, l'area Centro Carni di Via Severini, e le rimesse "Portonaccio" di Via di Portonaccio e "Trastevere" di Viale delle Mura Portuensi".