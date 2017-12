Zingaretti, su A24 chiedo incontro a Mit

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Se l'aumento medio dei pedaggi autostradali per il 2018 si attesta intorno al 2,70% sul territorio nazionale, è indubbio che l'aumento del 12,89% previsto per l'Autostrada dei Parchi è a dir poco paradossale.

Infatti, pur comprendendo ogni possibile variabile utile ad un riallineamento del pedaggio su tariffe più aggiornate, in questo caso salta all'occhio come tale riallineamento ometta diversi fattori da valutare, fattori che nell'ambito dei servizi offerti al cittadino costituiscono elementi invece imprescindibili, a partire, per fare solo un esempio, da quello della gradualità'".

Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, chiedendo un incontro urgente al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Mit). "Urge un intervento normativo-amministrativo che imponga un freno in grado di interpretare le condizioni del terreno su cui si agisce: milioni di passaggi-auto annui dei cittadini del Lazio, o di altre regioni limitrofe, che raggiungono la Capitale non certo per turismo ma per lavorare".