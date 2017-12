Panchine anti-bivacco a Roma, è polemica

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - E' polemica a Roma per l'installazione di alcune panchine anti-bivacco a due passi da piazza Bologna, nel cuore del II Municipio. La foto delle panchine con le barre verticali per impedire ai senzatetto di sdraiarsi hanno fatto ben presto il giro del web, scatenando la dura reazione di cittadini ed associazioni di volontariato da sempre impegnate sul territorio. "Nel Municipio II di Roma, in via Giovanni Da Procida, si festeggia il Natale con delle 'fantastiche' panchine antibivacco, succede nel Municipio dell'accoglienza governato dal Pd - scrive su Facebook la consigliera di Sinistra per Roma, Giovanna Maria Seddaiu -. Provo solo una profonda tristezza e spero non sia una decisione dell'amministrazione municipale, al rientro dalle vacanze chiederò spiegazioni alla presidente Francesca Del Bello e all'assessora alle Politiche Sociali Cecilia D'Elia Riviello chiedendo che vengano immediatamente rimosse".