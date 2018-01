Alimentare: si chiude Sigep record, quasi 210mila presenze

BOLOGNA - Il 39/o Sigep - il Salone della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè - si è chiuso alla Fiera di Rimini, con il record di 209.135 presenze complessive, di cui 135.746 buyers italiani e 32.202 buyers esteri provenienti da 180 paesi, che si sommano all'universo formato da espositori, concorrenti ai concorsi internazionali, team per le competizioni, ospiti ai convegni, partecipanti alle aree academy.

I buyers internazionali provengono per il 77% dall'Europa (i particolare Spagna, Germania, Francia, Grecia, Polonia), dall'Asia 12% (Giappone, Corea, Cina e India), 7% dalle Americhe (Stati Uniti, Canada e Brasile), 3% dall'Africa (Marocco, Algeria, Egitto 1%) e dall'Oceania (Australia).

Tutti numeri da primato per Sigep 2018: 1.250 espositori su una superficie di 129.000 mq, 1.016 eventi organizzati nel palinsesto ufficiale, 940 giornalisti accreditati dei quali 112 esteri per quasi 200 milioni di contatti media ad oggi. Successo per la App dedicata a Sigep: superati i 10.000 download.