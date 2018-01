Fiere: a Marca imballaggi 'smart' per clienti più informati

BOLOGNA - Imballaggi sempre più intelligenti, capaci di ottimizzare i processi di logistica e vendita in store. Con l'applicazione di codici identificativi che consentono tracciabilità e identificazione durante la catena del processo fino al recupero finale, con vantaggi per il business e per l'ambiente. E anche per i consumatori, sempre più attenti a questo genere di prodotti per migliorare la propria esperienza di acquisto.

Al tema è dedicato uno dei focus di Marca, il salone dedicato alla marca del distributore in corso a Bologna, organizzato da Bolognafiere e Adm. E' il progetto 'Marca Tech', su packaging e alla logistica per generare più efficienza nella gestione delle imprese. Se n'è parlato nel convegno specialistico 'Smart Packaging, valore aggiunto per il retail', realizzato in collaborazione con Giga Publishing Be-Ma Editrice a cui hanno partecipato quasi 200 persone.

Lo smart packaging, mercato che a livello mondiale registra un tasso di crescita del 10,6% annuo, è sempre più importante perché l'identificazione univoca di ogni cassetta, vassoio o confezione con marcatore intelligente, consente di monitorare costantemente tutta la 'shelf life' di un alimento, cioé la vita degli articoli da banco, dalle consegne ai tempi di trasporto, velocizzando tutto il processo logistico e abbattendo i possibili errori.

L'imballaggio intelligente, inoltre, è in grado di monitorare e valutare l'efficienza dell'out of stock sul fatturato e la mancanza del prodotto in negozio e magazzino, con una maggior consapevolezza delle date di scadenza, diminuendo gli sprechi. Proprio la gestione 'smart' dei prodotti in scadenza o scaduti è un tema dei nuovi scenari qualitativi del retail.

Grazie a una combinazione tra etichette intelligenti e display digitali interattivi, cambia poi l'esperienza di acquisto del consumatore sul punto vendita, diventando più consapevole e informato ad esempio su valori nutrizionali, ingredienti allergizzanti, istruzioni per lo smaltimento, promozioni in corso.