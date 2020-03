Video per scoprire Museo comunicazione Pelagalli

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAR - Le visite scolastiche sono state annullate per l'emergenza coronavirus, ma il Museo della comunicazione e del multimediale Giovanni Pelagalli di Bologna ha rimediato realizzando un sussidio didattico, un video di circa 26 minuti disponibile su YouTube e rintracciabile digitando sui motori di ricerca 'Telescuola Pelagalli'. Si parla della 'regina della moderna comunicazione', la Radio di Marconi che compie 125 anni, ma c'è anche una rapida visita virtuale al museo, che nella sede di via Col di Lana presenta oltre duemila pezzi originali che raccontano la 'Storia degli strumenti della moderna comunicazione radio video audio bit musicale'.

Sono in mostra oltre duecento anni di conquiste e invenzioni tecnico/scientifiche 'firmate' da Marconi, Edison, dai fratelli Lumiere, Meucci, Baird, Steve Jobs, ma anche 120 anni di comunicazione musicale in cera, bachelite, vinile, un patrimonio di creatività a 78 e 45 giri. Il museo, nato nel 1989, dal 2007 è entrato a far parte dei Patrimoni Unesco della Cultura.

(ANSA).