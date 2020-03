E-R, fine settimana online con musei e musica

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAR - Il Museo Archeologico di Bologna con la mostra 'Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna' e l'arte in pillole del Museo Ettore Guatelli con i video 'Ettore's Wunderkammer' e 'Ettore's Stargate', e ancora, la scoperta del Museo della Ceramica di Fiorano nel castello di Spezzano con le immagini di un drone. Si aprono le porte virtuali dei musei nella programmazione del terzo fine settimana di #laculturanonsiferma, il festival multimediale promosso dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il mondo della cultura regionale.

Gli eventi andranno online sulle piattaforme regionali di EmiliaRomagnaCreativa (www.emiliaromagnacreativa.it) e Lepida Tv (www.lepida.tv), canale YouTube LepidaTV OnAir, fruibile anche sul canale 118 del digitale terrestre e sul 5118 di Sky. Tra le novità del weekend, un'incursione speciale di Alessandro Gassmann per #laculturanonsiferma (sabato 28 marzo alle 19) e due contributi speciali di Ascanio Celestini: sabato, alle 21, il video racconto 'Il camminatore. Due vite ai tempi del contagio' e domenica, sempre alle 21, 'Secondo Matteo', estratto da 'La fila indiana' e 'Bologna e Pinelli', estratti da 'Barzellette'.

In palinsesto anche musica, con le dirette streaming a cominciare da Giovanni Guidi, piano solo (27 marzo, ore 18.30), prima tappa del Digital Tour dell'artista, in collaborazione con il festival Crossroads, jazz e altro in Emilia-Romagna. A seguire Jazz a Domicilio a cura del Bologna Jazz Festival, con Andrea Dessì alla chitarra (venerdì alle 21.30). Sabato alle 22.30 appuntamento con Alessandro Cosentino, violino e loop station, mente domenica alle 21.30 salirà sul palco Tati Valle, voce e chitarra. I live Mei, il format che valorizza dal vivo tutti gli artisti emiliano romagnoli indipendenti ed emergenti, propone nel weekend Enrico Farnedi, Lorenzo Kruger e Daniele Maggioli. Insieme ai numerosi videoclip della scena indie-rock emiliano-romagnola per la rubrica Video Indie. Tra questi Giovanni Gulino (Marta sui Tubi) che interpreta Hurt, cover di Nine Inch Nails-Mei (venerdì alle 18.20). (ANSA).