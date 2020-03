Creò chat anti-controlli coronavirus, denunciata

Una riminese 31 anni è stata denunciata dalla Polizia di Stato per interruzione di pubblico servizio. La donna aveva creato nei giorni scorsi un gruppo WhatsApp, con 200 contatti, per segnalare ed evitare i controlli delle forze dell'ordine effettuati per le restrizioni dovute all'emergenza Covid-19.

Sul gruppo, denominato 'Superoi Contro Le Forze Dell'ordine', la ragazza forniva suggerimenti che andavano da come evitare i posti di controllo, segnalando il loro posizionamento, a come inventare delle scuse plausibili per evitare le sanzioni, e, più in generale, a come violare il divieto di stare in casa. La 31enne aveva inserito d'iniziativa nella chat i 200 contatti e alcuni di loro hanno allertato gli uomini della Polizia di Stato che hanno identificato la donna, denunciandola per interruzione di pubblico servizio.