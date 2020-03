Parma preoccupa, 'si corre sul filo'

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAR - Con Piacenza in calo, è diventata Parma la provincia dell'Emilia-Romagna che più preoccupa dal punto di vista dei contagi. A confermarlo il commissario per l'emergenza, Sergio Venturi, durante il bollettino quotidiano trasmesso via Facebook: "Il numero di servizi al giorno per Covid in ambulanza è ancora di 147: sono ancora tanti e abbiamo bisogno di registrare un po' i comportamenti", ha spiegato, ricordando che il picco per Parma nei giorni scorsi era stato di 172.

Per Venturi, la situazione di Parma ricorda quella "di un equilibrista che cammina su un filo sottile", quindi "la mia raccomandazione ai cittadini di Parma è di starsene a casa: abbiamo bisogno che si abbassi di livello, altrimenti si mette in gioco il servizio sanitario". Insomma, "ci aspettavamo di più e non sono numeri che possiamo continuare a sopportare a lungo: vi chiediamo di restare rilassati sui vostri divani, non mi pare una richiesta insormontabile".(ANSA).