Attori Ert leggono Le tigri di Mompracem

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAR - Da giovedì 26 marzo la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Ert Fondazione, presenta la lettura a puntate quotidiane del romanzo di Emilio Salgari 'Le tigri di Mompracem' alle 18.30 (l'inizio della messa in onda sarà poi variabile tra le 18.15 e le 18.30) su Lepida Tv (canale 118 digitale terrestre), YouTube LepidaTV OnAir (www.youtube.com/user/lepidatv), sul portale EmiliaRomagnaCreativa (www.emiliaromagnacreativa.it), su Facebook Cultura Emilia-Romagna e sul canale 5118 di Sky, nell'ambito del cartellone #laculturanonsiferma.

Gli attori della Compagnia permanente di Emilia Romagna Teatro Fondazione (Daniele Cavone Felicioni, Michele Dell'Utri, Simone Francia, Michele Lisi, Diana Manea, Paolo Minnielli, Maria Vittoria Scarlattei, Jacopo Trebbi) si alterneranno nella lettura, passandosi il testimone, ognuno da casa propria, in una maratona a tappe.

Pubblicato nel 1900, 'Le tigri di Mompracem' è uno dei romanzi di avventura più popolari di sempre e introduce il personaggio di Sandokan.