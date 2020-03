'Polvere di stelle', fondi per S.Orsola

(ANSA) - BOLOGNA, 24 MAR - 'Polvere di stelle', gruppo Facebook con più di 11.500 iscritti nato per rivivere ricordi degli anni 70/80/90, ha promosso una raccolta fondi 'Donazione Emergenza Covid-19' per la Fondazione Policlinico Sant'Orsola di Bologna. La onlus è nata un anno fa da un'idea condivisa da nove soggetti, imprese del territorio, di costituire un ente non profit che sia alleato di un ospedale pubblico di eccellenza, affinché possa essere sempre più accogliente e la qualità delle sue cure sempre all'avanguardia per il bene della comunità.

'Polvere di stelle' è nato su Fb nel novembre 2017 per iniziativa di tre dj di lungo corso - Maurizio Gubellini, Stefano Malaisi e Massimo Masi - e si è presto tradotto in una lunga serie di serate in locali all'insegna degli stili che hanno attraversato i decenni. Alla pagina social si affianca Radio Polvere di Stelle, attiva sul web 24 ore su 24 e ogni sera in Fm sulle frequenze di Radio International, molto seguita anche in questo periodo 'blindato' per l'emergenza coronavirus.