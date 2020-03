Igor, a processo per rapine e morte cane

Norbert Feher, meglio conosciuto come 'Igor il russo', sarà processato il prossimo 15 aprile dal Tribunale penale di Teruel, in Spagna, per alcune rapine e l'uccisione di un cane, reati commessi alla fine del 2017, nelle regioni di Andorra-Sierra de Arcos e Bajo Martín, prima del triplice omicidio di un agricoltore e di due agenti della Guardia civil.

L'udienza, ha spiegato il suo legale, dovrebbe tenersi in videoconferenza dalla prigione in cui è detenuto. Igor è accusato di aver commesso le rapine e altri reati minori nel periodo precedente al suo arresto. Durante quelle settimane depredò diversi casolari e causò molti danni, uccidendo anche un cane che era di guardia ad una di queste proprietà. In totale la Procura lo accusa di sei episodi di rapina, per i quali chiede 4 anni di carcere, e di altri 9 reati in cui ha commesso danni: in questo caso rischia una multa di 1.350 euro. Per la morte dell'animale il pm ha chiesto la pena massima, 18 mesi di carcere.